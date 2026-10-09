Arriva una brutta notizia per il Genoa: De Rossi perde un centrocampista contro la Fiorentina

Il Genoa arriva alla sfida contro la Fiorentina con l'infermeria piena. Oltre a Meichtry e Colombo, il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di un altro giocatore che ha rimediato un infortunio durante la pausa per le Nazionali: si tratta del centrocampista Djibril Sow.

Ko con la Svizzera

In occasione del match di Nations League tra Svizzera e Macedonia del Nord, il calciatore elvetico è dovuto uscire dal campo nel corso del primo tempo. Le prime sensazioni non sono state positive e gli esami fatti da Sow nella giornata di ieri hanno dato l'esito definitivo: lesione al bicipite femorale sinistro.

Out contro la Fiorentina e non solo

Le condizioni del centrocampista verranno rivalutate nei prossimo giorni, ma quello che è certo è che non farà parte dei giocatori a disposizione di De Rossi per il match contro i viola in programma sabato alle 15.00 al Ferraris. Possibile uno stop di due settimane, che farebbe saltare a Sow anche i due successivi incontri di campionato che il Genoa dovrà disputare contro Roma e Venezia.