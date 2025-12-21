Il Genoa fa sul serio per Mandragora: primi contatti tra le parti per il centrocampista viola. E De Zerbi resta all'erta

Il rinnovo firmato da poco non spaventa il Genoa, che fa sul serio per Mandragora: De Rossi avrebbe scelto il classe 1997 della Fiorentina come primo obiettivo di centrocampo per il mercato invernale. Lo riporta goodmorninggenova.org.

Contatti tra le parti

Sono partiti i primi contatti tra le parti, con i rossoblù che avrebbero chiesto informazioni alla Fiorentina in merito al centrocampista, per capire la fattibilità dell'operazione. Altrettanto presente, però, la concorrenza francese del Marsiglia, con De Zerbi che sta monitorando la situazione.

Palla alla Fiorentina

Ciò che è certo è che ci sono stati contatti preliminari tra le parti: qualora la Fiorentina accettasse l'uscita di uno dei suoi migliori marcatori, è pronosticabile un passaggio di maglia già nei primi giorni di gennaio. Resta da capire se in Liguria o se Oltralpe.