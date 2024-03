Ormai da giorni uno dei tremi principali in casa Fiorentina è quello legato all'allenatore. Prima della scomparsa di Joe Barone, Vincenzo Italiano aveva lasciato intendere che a fine stagione avrebbe salutato e l'impressione è che le cose non cambieranno nonostante il tragico evento.

Il futuro di Gilardino

Tra i papabili sostituiti di Italiano uno dei nomi più quotati è quello di Alberto Gilardino, che in vista della sfida del suo Genoa contro il Frosinone ha parlato così del suo futuro: “Sarò molto schietto, è un anno e mezzo che parlo con la società e con il direttore sportivo. C'è un rapporto importante con il club e la squadra, per cui ci vedremo e parleremo serenamente. In questo momento non abbiamo un appuntamento fissato per discutere del mio contratto, ma io ho dato la mia disponibilità per sederci tutti intorno a un tavolo. E' normale che ci siano voci quando un allenatore è in scadenza di contratto. Per la mia decisione sarà molto importante l'aspetto tecnico, voglio capire quali sono gli obiettivi della società e i piani sul mercato".