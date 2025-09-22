Disastro Bonacina: inverte una punizione (chissà perché?) e il Como pareggia. E si inventa un rigore per i lariani

La partita tra Fiorentina e Como è stata diretta da Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, anche se nativo di Lecco. E la direzione di gara del fischietto lombardo è stata assolutamente disastrosa.

Rigore inventato

Due gli episodi eclatanti da questo punto di vista. Nel primo tempo si inventa un rigore per il Como; Perrone, affiancato nella corsa da Nicolussi Caviglia, allarga la gamba per cercare un contatto con il centrocampista viola e poi si lascia cadere a terra. Ovviamente Bonacina abbocca con tutte le scarpe. Fortunatamente per tutti, il Var riesce a trovare un primo contatto fuori dall'area e così il rigore si trasforma in punizione. Non c'era nemmeno quella ma almeno il danno è molto meno rilevante.

Il fatto più grave

Nella ripresa poi il capolavoro, si fa per dire, in occasione dell'1-1 del Como. Assegna una punizione alla Fiorentina (chiaro il gesto), poi, senza un vero perché, inverte il fallo. E il tutto sotto gli occhi del designatore Rocchi che speriamo abbia visto tutto con attenzione.

E' evidente il fatto che Bonacina non sia in grado di arbitrare a questi livelli. Sorvoliamo anche su altri particolari sui quali ci sarebbe molto, molto da ridire nei suoi confronti.