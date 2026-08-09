Un grande pareggio: la Fiorentina Femminile ferma il Manchester City in un'amichevole di lusso

Si è conclusa col punteggio di 1-1 l'amichevole di lusso andata in scena nella giornata di oggi al Viola Park tra Fiorentina Femminile e Manchester City, con le Viola che hanno a lungo assaporato il gusto della vittoria contro un avversario ben più quotato.

La partita

La Fiorentina è andata in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie alla rete di Cherubini, con le inglese che hanno in seguito pareggiato all'88esimo minuto grazie al gol di Hemp.

Un motivo di orgoglio

Nonostante la vittoria sfumata, alle ragazze grigliate rimane comunque l'orgoglio di una prestazione di grande livello contro una delle formazioni più quotate dell'intero panorama calcistico femminile.