Giorgetti: "La Fiorentina è assai modesta senza i suoi tre top, non è in grado di dominare. Periodo buono anche se altalenante. Gonzalez..."

Il giornalista Angelo Giorgetti analizza la situazione in casa Fiorentina nell'antivigilia della trasferta a Roma contro i giallorossi: “Contro il Parma un gran brivido, ho notato che la svolta è arrivata, come spesso accaduto, quando è entrato Arthur. Senza di lui, come senza Gonzalez e Bonaventura, la Fiorentina rischia di tornare normale. Diventa assai modesta e non è in grado di dominare. A proposito di Gonzalez, non farei mai a meno di uno come lui. Con la Roma speriamo possa essere a disposizione, farei il possibile”.

Su Mourinho: “Ha un po' perso la testa, ma vai a controbatterlo: diventa difficile con quello che ha vinto… Merita rispetto. Domenica la Fiorentina può metterlo in difficoltà. Nonostante prestazioni altalenanti, alla fine è un periodo buono”.