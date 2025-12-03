VIDEO - Carlo Conti e il duro momento della Fiorentina: "Sono in silenzio stampa. Consiglio a Vanoli? Fuori le..."

La situazione attuale in casa Fiorentina è davvero difficile: la squadra è ultima a pari merito col Verona e lontanissima dalla zona salvezza. Anche i tifosi viola più celebri, chiaramente, soffrono questo momento.

Carlo Conti e il momento difficile della Fiorentina

Ne parla anche Carlo Conti, che in vista di Sanremo è stato intercettato da ADKronos: “Sono in silenzio stampa… Sul calcio sono in silenzio stampa. Ci salviamo? Non ci voglio neanche pensare, davvero. Un consiglio a Vanoli? Tirate fuori le… ci siamo capiti”.

