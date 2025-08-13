"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata si parlerà di mercato, delle amichevoli giocate dalla Fiorentina e dell'imminente playoff di Conference League.

Parteciperanno i nostri redattori e il direttore Stefano Del Corona. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

