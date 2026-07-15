Novità per la Fiorentina Femminile di Piñones-Arce: un rinnovo e un acquisto ufficiale

Prende forma la nuova Fiorentina Femminile, con in sella ancora il tecnico Pablo Piñones-Arce. Il mercato comincia a dare i primi segnali importanti.

Bergsvand è viola

Il club ha ufficializzato l'acquisto dal Wolfsburg di Guro Bergsvand, difensore norvegese nel giro della Nazionale. Questo il comunicato: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Guro Bergsvand. Difensore, nata il 3 Marzo 1994, Guro è cresciuta calcisticamente in Norvegia vestendo le maglie di Lyn, Stabaek, Sandviken e Braan. Nel 2023 si trasferisce in Inghilterra per vestire la maglia del Brighton & Hove, per poi volare in Germania nelle fila del Wolfsburg. La norvegese arriva proprio dal club tedesco, una squadra già nota ai tifosi fiorentini per i tanti scontri nel corso degli anni in Champions League. Già nel giro delle Nazionali giovanili, Guro veste la maglia della Nazionale Maggiore Norvegese dal 2021, collezionando più di 40 presenze e 7 gol”.

E Snerle rinnova

Non solo acquisti, anche rinnovi. Emma Snerle, infatti, ha rinnovato fino al 2028: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Snerle fino al 30 Giugno 2028. In Viola dal 2024, la danese ha giocato più di 35 partite con la maglia della Fiorentina, segnando due reti e difendendo i nostri colori sui campi di tutta Italia e Europa. La calciatrice proseguirà la sua carriera a Firenze fino al 2028”.