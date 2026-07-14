La dolce sorpresa che scuote la Fiorentina Femminile: Arriva la gravidanza della bomber

Una dolce, dolcissima sorpresa per l'ambiente della Fiorentina.

Incinta

La calciatrice Madelen Janogy, attaccante della Prima Squadra Femminile, è in attesa di un bambino. La giocatrice ha annunciato la propria gravidanza questa mattina alla squadra e allo staff e sarà monitorata nel corso dei prossimi mesi.

Proseguirà gli allenamenti

Pur senza poter scendere in campo, la svedese proseguirà gli allenamenti al Viola Park per poi programmare insieme allo staff il suo rientro nel 2027.