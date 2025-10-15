Gosens: "È ora di parlare di meno. Uniti e positivi nello spogliatoio e credere in quello che dice Pioli"

La stagione non è iniziata al meglio né per la Fiorentina né per Robin Gosens che, oltretutto, così facendo rischia di non andare ai prossimi Mondiali con la Germania.

C'è bisogno di un radicale cambio di passo sia per la squadra che da parte dello stesso esterno sinistro, che la scorsa stagione era indubbiamente su altri livelli.

“Parlare di meno”

"Non si può dire che tutto andrà bene da un lato e poi non impegnarci sul campo per cambiare le cose. È ora di parlare di meno" ha tuonato Gosens all'interno del podcast Copa TS.

“Credere in quello che dice l'allenatore”

E poi ha detto: “Bisogna restare uniti e positivi nello spogliatoio e credere in quello che dice l'allenatore. Ed è quello che facciamo”.