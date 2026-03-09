Altro guaio in casa Inter dopo Lautaro. E un altro big è in dubbio per la Fiorentina
Dopo la beffa della sconfitta nel derby di Milano, non arrivano buone notizie per l'Inter di Chivu, che comunque rimane saldamente al comando della classifica di Serie A.
Il problema fisico
Questa mattina Calhanoglu, rimasto in panchina nel derby perso contro il Milan, si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un nuovo problema muscolare. Il turco dovrà dunque saltare la prossima sfida contro l'Atalanta.
Doppio rientro?
Il centrocampista potrebbe recuperare per la sfida successiva contro la Fiorentina, ma il condizionale è d'obbligo. Stessa situazione per Lautaro Martinez, che punta i viola per il rientro. Ma i dubbi rimangono.
