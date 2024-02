Gilardino: "La società non ha mollato un centimetro per Gudmundsson. Lui si è lasciato scivolare addosso tutte le chiacchiere"

La telenovela Gudmundsson ha accompagnato gli ultimi giorni del mercato della Fiorentina, illudendo i tifosi che potesse arrivare un colpo da novanta. L'islandese invece è rimasto al Genoa, e della questione ha parlato proprio il tecnico rossoblù Alberto Gilardino: “Non gli ho detto una parola per tre giorni. Ho preferito lasciarlo tranquillo e oggi lo abbraccerò. E' il nostro nuovo acquisto per il girone di ritorno”.

“La società non ha mai mollato”

Gilardino ha poi aggiunto: “Gudmundsson si è lasciato scivolare addosso tutte le chiacchiere di queste settimane, il che testimonia che sia un top player anche a livello mentale. Per fortuna è rimasto con noi, ora deve trascinarci con le sue qualità. La società non ha mai mollato di un centimetro per tenerlo".