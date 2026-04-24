La Fiorentina si appresta ad affrontare il Sassuolo in campionato, ma sono altre le questioni principali in casa viola, dal futuro allenatore, al calciomercato, fino alle ambizioni del club. Per parlare di presente e di futuro, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva Eugenio Ascari, esperto intermediario di mercato, nonché in passato procuratore e sempre un grande conoscitore del calcio sudamericano ed est europeo.

Cominciamo da una domanda doverosa: Paolo Vanoli si merita la riconferma sulla panchina della Fiorentina?

“Vanoli ha fatto indubbiamente un buon lavoro, si è trovato fino a otto punti di distacco dalla zona salvezza, ora invece è a +8 dalla zona calda, a cinque giornate dalla fine del campionato. Nell’ultimo periodo è arrivato addirittura a 2 punti di media a partita, a dispetto dello 0,7 di inizio stagione. Ha riportato al centro del gioco Fagioli, diventato insostituibile. Ha inventato Parisi esterno destro alto in un momento critico per la squadra, ha deresponsabilizzato Ranieri, togliendoli la fascia da capitano e facendogli fare qualche panchina, per recuperarlo tecnicamente e psicologicamente. Questi sono i meriti di Vanoli, anche se come timbro di gioco ha lasciato un po’ a desiderare. Ma era più importante fare punti che giocare bene, per la situazione della Fiorentina. Credo si meriti la riconferma”.

Chi siederà sulla panchina viola della prossima stagione?

“Potrebbe esserci proprio la conferma di Vanoli, in attesa che Paratici possa prendere un suo allenatore ideale magari nella stagione 2027-2028, quando avrà sistemato un po’ di cose. Non dimentichiamoci, ad esempio, che si troverà a Firenze oltre quindici calciatori di rientro dal prestito e diversi giocatori che vorrebbe cedere, ma che non sono semplicissimi da piazzare. Il mio preferito? Certamente sarebbe Sarri che, con una Lazio ridotta ai minimi termini, è arrivato in finale di Coppa Italia. Tutto questo nonostante un mercato bloccato in estate e poi quello di gennaio in cui la società biancoceleste ha pensato prima a cedere che a comprare”.

Cosa aspettarsi da Paratici? Ci sarà una rivoluzione tecnica, oppure arriveranno degli interventi più soft, considerando anche il disavanzo economico degli ultimi mercati?

“Paratici deve fare i conti con due obiettivi da perseguire insieme: quello del miglioramento della rosa e quello del contenimento delle perdite. Piccoli, costato 25 milioni + 2 di bonus, è un esempio di questo secondo target. Sohm è stato pagato 15 milioni e se il Bologna non lo riscatta è un altro problema. Mettici dentro pure gli obblighi di riscatto di Fabbian e Brescianini. Magari qualche giovane rientrante dai prestiti potrà far comodo come rincalzo, io poi continuo ad aver fiducia in Fortini. In porta? Se De Gea andasse via, rischierei Martinelli titolare”.

Domenica arriva il Sassuolo a Firenze: che partita ci dobbiamo aspettare?

“Il Sassuolo gioca un ottimo calcio, Grosso è proprio uno dei nomi che Paratici monitora in caso di addio di Vanoli. Ha vinto anche contro il Como, è un avversario difficilissimo da affrontare. I neroverdi giocano tranquilli, senza più obiettivi e possono essere insidiosi nonostante l’assenza di Berardi. Giocatori come Pinamonti, Laurienté, Volpato e Koné possono mettere in difficoltà la Fiorentina”.

Chiudiamo con un ritorno al passato, qual è stato l’errore più grave commesso da Pioli nella sua seconda avventura da allenatore della Fiorentina?

“Alla luce della sua carriera, con oltre 500 panchine in Serie A e il fiore all’occhiello dello scudetto al Milan, più i tanti campionati brillanti in giro per l’Italia, per me è ingeneroso condannarlo. Ha sbagliato una stagione, ma non è stata tutta colpa sua. Aveva chiesto, ad esempio, un leader difensivo che non gli è stato preso e non solo lui. Si è dovuto adattare, ma probabilmente ha sbagliato quando si è offeso perché Allegri non aveva messo la Fiorentina tra le candidate alla Champions League. Si vede che, nonostante non fosse stato accontentato in tutto sul mercato, aveva fiducia nella rosa. Il suo primo e più importante errore è stata la preparazione fisica; il secondo, appunto, non essersi imposto in alcune richieste di mercato”.