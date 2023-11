Lucchesi convince finalmente Lucarelli e si affaccia pienamente alla B: spezzone cercasi per Distefano

Ha dovuto sudare un bel po' e diverse settimane per convincere Lucarelli, suo nuovo tecnico alla Ternana, per potersi imporre: il momento sembra arrivato per Lorenzo Lucchesi, fiorentino classe 2003 e in prestito dal club viola. Dopo l'esordio da titolare nella scorsa gara contro il Modena, Lucchesi è titolare anche oggi nella sfida interna con il Venezia.

Per Distefano invece ancora ricerca di uno spezzone come spesso accaduto in questo avvio di campionato, dove però l'ex bomber della Fiorentina Primavera ha trovato anche il modo di segnare due gol.