Ramadani nel mirino della Guardia di Finanza: l'arcinoto agente amico-nemico della Fiorentina indagato per evasione

Ha rappresentato e rappresenta una delle figure cruciali del mercato viola degli ultimi 10-15 anni, a cavallo tra proprietà Della Valle e Commisso, tra affari soddisfacenti e altri meno. Fali Ramadani è ora però indagato dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale, in particolare per alcune imposte non pagate su contratti e compensi tra il 2018 e il 2022.

L'agente albanese nel frattempo, secondo il Corriere della Sera, avrebbe versato 6,5 milioni alla Procura di Milano a garanzia dello sviluppo delle indagini.