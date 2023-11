SETTANTA tiri...ZERO gol!

E' vero, ci sono tiri e tiri, e le statistiche talvolta dimostrano realtà mirabolanti, che tali non sono. Però fa impressione vedere che la Fiorentina, in quattro gare, ha fatto 70 tiri ottenendo in cambio zero reti.

Quattro gare a secco e quattro sconfitte

Le quattro gare in questione sono quelle contro Empoli, Lazio, Juventus e quella col Milan di sabato scorso, tutte chiusesi con l'attacco viola a secco e con quattro sconfitte.

Un dato che dovrà far riflettere tutti

Un dato questo che dovrà far riflettere sia il tecnico Italiano, che questa squadra l'allena quotidianamente, che la società gigliata che ha costruito questa formazione nel corso dell'ultima estate e nei mercati precedenti, trascinandosi il problema di trovare un centravanti prolifico, che è però solo la punta dell'iceberg in questa situazione.