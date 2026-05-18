Cecchi: "Gioie da provinciali? No, da romantici. Inspiegabile come mai questa Fiorentina giochi così solo adesso"

Stefano Cecchi ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Juventus. Il suo editoriale per La Nazione non si concentra però su aspetti tattici o tecnici, bensì sull'emozioni che, nonostante tutto, questa squadra è riuscita a farci provare.

Un dubbio senza risposta

"La Fiorentina ieri è stata più brava: nella convinzione, nell'atteggiamento, nella capacità di colpire al momento giusto. Ora: perché questa versione funzionale della squadra sia apparsa solo alla 37esma giornata è tema inspiegabile.

L'emozione per la vittoria

Cecchi continua soffermandosi sulla gioia della vittoria di ieri: “Emozionarsi per una vittoria a sorpresa che non corregge una stagione ma fa toccare picchi altissimi di felicità momentanea. E sapersi godere questa felicità non è roba da provinciali ma da appartenenti all'internazionale dei romantici. Chi tifa viola ne ha la tessera e deve andarne orgoglioso”.