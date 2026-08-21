Fabbian è sempre in uscita: spunta una pretendente spagnola. Le ultime

Il centrocampo della Fiorentina necessita di uscite. Oltre alla possibilità di veder partire Nicolò Fagioli in questi ultimi giorni di mercato, c'è Giovanni Fabbian che non rientra nelle gerarchie di Grosso. La volontà di completare il reparto spinge il classe 2003 lontano da Firenze.

Nuova pretendente per Fabbian

Non si sono ancora registrate concrete offerte, se non interessamenti da parte di Sassuolo e Lazio (principalmente). Ora, come riporta Sky Sport, spunta anche il Getafe: gli spagnoli hanno chiesto informazioni per Fabbian e potrebbero presto entrare in contatto con la Fiorentina.