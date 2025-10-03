La Roma riabbraccia un suo top player! Gasperini a Firenze con un'arma in più in attacco

La Roma si prepara alla sfida di domenica contro la Fiorentina con una bella novità. Gasperini potrà contare anche su uno dei giocatori più preziosi della rosa, fermo per infortunio da qualche settimana.

Il recupero

Come riporta Sky Sport Paulo Dybala è tornato stamattina ad allenarsi con il resto della squadra, superando i test fisici a cui è stato sottoposto. L'argentino era fermo in infermeria da un mese a causa di un infortunio muscolare alla coscia.

Un pericolo in più per la Fiorentina

Con ogni probabilità Gasperini lo porterà fra i convocati ma è difficili che il calciatore venga utilizzato dal primo minuto. Una freccia in più comunque all'arco dell'allenatore giallorosso. Un pericolo ulteriore invece per la difesa viola.