Calori: "Italiano farà meglio dell'anno scorso con la Fiorentina. Per gli attaccanti è solo questione di tempo, sono nuovi..."

Vera e propria bandiera dell'Udinese, l'ex difensore Alessandro Calori a Radio Bruno ha parlato proprio di Fiorentina in vista del match di domani in Friuli: "Italiano ha fatto un percorso importante, ha riportato la Fiorentina nelle coppe, a giocare finali. E’ una squadra con un’identità precisa anche se ultimamente ho visto che il mister varia, sta cercando di trovare alternative valide. Quando si giocano tante partite ravvicinate, servono delle opzioni: lo reputo uno degli allenatori più interessanti del calcio italiano, penso che farà meglio dell’anno scorso. La sua conferma? E’ una grande opportunità di crescita per lui, lavorare più anni in una società permette di valorizzare il percorso.

Gli attaccanti senza gol? Vedo che di occasioni ne hanno spesso gli attaccanti della Fiorentina, poi ci sono periodi diversi. Beltran è appena stato inserito, Nzola è arrivato in un contesto nuovo, è chiaro che servono meccanismi oliati. Ma sono fiducioso, sono sicuro che sia solo questione di tempo".