Una nuova avventura, l'ennesima, scendendo un po' di livello rispetto alla Fiorentina. Nicolò Zaniolo si rimetterà in gioco a Udine, con la numero 10 che è stata di Zico e Di Natale. L'ex viola si è presentato così:

“Ho forzato la mano per venire qua, penso sia il passo più importante della mia carriera per crescere e raggiungere grandi traguardi insieme. Questo è l’ambiente perfetto per un giocatore per potersi esprimere e per la mia carriera. Ho sempre messo davanti la maglia e poi il mio destino: non ho l’ossessione di dover dimostrare qualcosa. I gravi infortuni del passato mi hanno cambiato in positivo facendomi crescere professionalmente. In passato so di non aver fatto quanto potevo, non solo per sfortuna, ma anche perché ci ho messo del mio”.