Grosso: "Volevamo prendere altri interpreti dal mercato, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo mostrato anche qualcosa di bello"

L'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro il Torino.

Energia colta

“La cosa più difficile adesso è che abbiamo cambiato tanto e che c'è da scoprire alcune qualità che ci sono all'interno. Capire gli abbinamenti e i particolari. All'inizio di questa avventura sapevamo cosa ci aspettava, io l'ho accettata con tanto entusiasmo. Ho colto l'energia e la voglia giusta per far brillare gli occhi e trovare i risultati che ti permettono di lavorare con più serenità”.

Sul mercato

“Io sono il responsabile di questa squadra, ho il piacere di esserlo. Con la società era chiaro che avremmo voluto riempire la squadra. Avevamo individuato quello che mancava in qualche interprete, ma non ci siamo riusciti. Ma sappiamo che possiamo fare benissimo con quelli che siamo. Vogliamo diventare una squadra forte di questo campionato".

Sulla difesa

“Viey sta bene. Anche lui è pronto per giocare. Le decisioni le prendo alla fine perché non voglio sbagliare niente. I gol presi nell'area piccoli? Fanno parte degli errori fatti. Li abbiamo analizzati e provati a capire. Abbiamo mostrato anche qualcosa di bello”.