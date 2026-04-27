Funaro: "Entro luglio presenteremo la candidatura di Firenze per Euro 2032 e questa è una certezza. Avremo tutti i documenti"

Visita a Firenze per il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi che ha fatto una sorta di tour dei cantieri aperti in città in compagnia del sindaco, Sara Funaro.

“Mattinata importante col ministro”

“E’ stata una mattinata importante e ringrazio il ministro che ha voluto fare un giro per vari impianti della città - ha detto la Funaro - Era la prima volta che veniva a visitare i cantieri, compreso quello dello stadio Artemio Franchi. Gli abbiamo fatto presente a che punto siamo del cronoprogramma e come abbiamo intenzione di andare avanti. Siamo alle cose che ci siamo sempre detti”.

“Entro luglio la nostra candidatura”

La Funaro ha anche detto: "Entro fine luglio presenteremo la candidatura per ospitare gli Europei di calcio del 2032 e questa è una certezza. E sempre entro il 31 luglio avremo tutti gli elementi che servono per questo scopo”. La Funaro con quest’ultima frase fa intendere che ci saranno novità anche sulla raccolta di fondi per coprire i costi del secondo lotto dei lavori allo stadio.