Corriere dello Sport-Stadio: Insieme perché no?

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina leggiamo questo titolo: "Insieme perché no?". Sottotitolo: "Nzola con Beltran la coppia anti-crisi".

Pagina 20

Viene ripreso il tema della prima: “Beltran e Nzola ora datevi una mano”. Sottotitolo: “Numeri terribili per la Fiorentina e Lucas e M’Bala sono troppo soli Una soluzione (non a breve) potrebbe essere schierarli insieme”. In taglio basso: “Cori razzisti, oggi il giudice”.

Pagina 21

Attenzione sulla formazione che potremmo trovare in campo giovedì: “Da Ikoné a Lopez il riscatto in Serbia”. Sottotitolo: “Ci saranno rotazioni importanti L’attaccante e il centrocampista torneranno in campo da titolari”. In taglio basso: “Dopo la sosta il nulla, ecco cosa può essere successo”.