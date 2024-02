Bisantis: "Una sorpresa in Nazionale maggiore potrebbe essere Kayode. In quel ruolo siamo coperti, ma lui sta facendo benissimo"

A TMW Radio è intervenuto il giornalista di Radio Rai Giuseppe Bisantis, parlando di quello che sarà il lavoro di Luciano Spalletti con la Nazionale nei prossimi mesi e provando ad immaginare se ci saranno sorprese nelle prossime convocazioni:

“Difficile dirlo a fine febbraio. Ci sono ancora tutte le coppe e ci saranno, purtroppo, gli infortuni. Se si va a scavare nell’U21 si trova qualche talento come Baldanzi. Per me uno che potrebbe entrare a sorpresa è Kayode. Su quel ruolo siamo abbastanza coperti ma è un giovanissimo che sta facendo bene in tutte le Nazionali inferiori”