La Fiorentina cede un suo giovane al Bologna Primavera. Il comunicato viola con il dettaglio sulla futura rivendita
Diego Pisani con la maglia dell'Italia- credits: profilo Instagram di Diego Pisani
Diego Pisani, giovane classe 2007, ha ufficialmente lasciato la Fiorentina. Ieri è arrivato il suo messaggio d'addio al club viola, vista la nuova avventura che lo aspetta alla Primavera del Bologna. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, però, c'è un dettaglio: la Fiorentina conserva la percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore.
Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club con il dettaglio: “ACF Fiorentina comunica il trasferimento del calciatore classe 2007 Diego Pisani al Bologna Primavera, mantenendo il 50% sulla futura rivendita a favore del Club gigliato”.
