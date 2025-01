Nell'antivigilia di Lazio-Fiorentina, il tecnico viola Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa in un momento complicato come quello che sta attraversando la squadra viola. Inevitabile parlare anche di mercato, a circa dieci giorni dal termine. Così l'allenatore: “Io penso ai miei ragazzi e al loro bene, poi so che a gennaio è molto più difficile acquistare rispetto all'estate. So che la società è al lavoro e che ci sono delle trattative aperte, io mi auguro che si chiudano il primo possibile”.

Le esigenze della Fiorentina, ancora ad attendere gli ultimi istanti

Si sa, Palladino in queste recenti conferenze ha sempre rinviato il tema calciomercato a chi ne ha le competenze, la società. Questa è forse la sua prima “apertura” in merito, lasciando intendere che c'è lavoro da parte del club. E in effetti ce n'è bisogno: leggendo la rosa della Fiorentina, si comprende che eventuali interventi mirati darebbero una grossa mano, viste molteplici esigenze. Diventa un'ulteriore conferma di un'abitudine degli ultimi anni, guardando come agisce il club. Aspettando fino alle ultime occasioni, arrivando a chiudere quasi sul gong, difficilmente anticipando le tempistiche.

Quanto ancora c'è da fare. Ma qualcuno arriverà, Palladino lo ha detto

Per ora la Fiorentina ha preso in prestito con diritto di riscatto Michael Folorunsho dal Napoli e ha accolto Nicolas Valentini, operazione chiusa in estate. Un quadro certamente lontano dal soddisfacimento delle esigenze della squadra, ma c'è ancora tempo per la chiusura del mercato. E vista l'unità d'intenti più volte sottolineata, Palladino lo ha garantito: ci saranno novità, arriverà qualcuno.