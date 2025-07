Pronta una nuova avventura in prestito per Christensen. Contatti con squadre di Serie A e B, tra cui Pisa e Cagliari

Tra i nomi in uscita per la Fiorentina c'è anche quello di Oliver Christensen. Il portiere ha fatto ritorno alla base viola dopo il prestito alla Salernitana retrocessa in Serie C, ma secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il suo futuro sarà altrove.

Non ci sono possibilità che il danese si possa giocare le sue carte per un posto tra i portieri viola e per lui si valuta una nuova esperienza in prestito. Contatti avviati con squadre di bassa Serie A e di Serie B. Tra le prime ci sono anche Cagliari e Pisa.