Caressa: "Solitamente non mi piacciono i confronti giocatori-tifosi, ma Dzeko ha fatto qualcosa di diverso. Ha avuto le palle"

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato all'emittente televisiva del confronto tra Edin Dzeko e i tifosi della Fiorentina nel post partita della gara contro l'Atalanta.

Il pensiero di Caressa

“Ho visto il chiarimento dopo la gara contro l'Atalanta tra Dzeko e la curva viola. A me non piace mai quando i giocatori parlano con i tifosi, ma questa volta lui ha fatto qualcosa di diverso. Dopo le grandi polemiche di giovedì, lui ha avuto le palle e ha ribadito il concetto con il megafono”.

Chiesta vicinanza

“Ho letto il labiale, so cosa ha detto. Lui ha chiesto la vicinanza dei tifosi, perché questo è un momento drammatico per la Fiorentina. Secondo me, la squadra non sa come uscirne. Si scioglie nelle difficoltà”.