Il noto giornalista sportivo brasiliano Andersinho Marques ha parlato a Lady Radio concentrandosi su alcuni calciatori sudamericani, già alla Fiorentina ma non soltanto. Marques ha detto la sua su un profilo entrato in orbita viola, ossima il classe '96 Everton Soares, in forza al Flamengo.

‘Ci sono almeno 5-6 profili migliori di Everton a quel prezzo’

“È dinamico e veloce, ha un buon dribbling e al Gremio era una grossa promessa brasiliana, il Benfica ci investì tanti soldi. In Portogallo non si è espresso come ci si aspettava, non ha fatto granché in quella che è da sempre una grande vetrina per i brasiliani. Se uno fa bene in Portogallo non torna indietro. Lo scorso anno solo 4 gol e 5 assist al Flamengo. Ci sono altri molto meglio di lui attualmente, almeno 5-6, al suo prezzo. Guadagna 2 milioni di euro, la Fiorentina potrebbe essere una piazza importantissima per lui e magari si abbasserebbe lo stipendio. è riserva al Flamengo e questo vuol die che c’è qualcosa che non va. Non so se la Fiorentina abbia solo sondato il terreno o sia interessata, però…10 milioni? Sì,può essere la cifra giusta; il Flamengo lo vuole vendere, Pedro ex viola sta giocando molto bene e c’è anche Gabigol. Non penso che sia il giocatore migliore per come gioca Italiano”.

‘Dodô ha voglia di tornare a giocare e può dare tanto’

“Il rientro di Dodô? Ha tanta voglia di tornare e ci può stare, è normale, non ha mai avuto un problema così grave. Vuole ricominciare a giocare e ci stanno le sue dichiarazioni, spero che il fisico sia a posto, è un ragazzo d'oro e ha qualità meravigliose. Se tornasse al livello che può dare, può aiutare la Fiorentina a fare un girone di ritorno ottimale”.

‘Il futuro di Arthur? Se meriterà sul campo…’

"Le prestazioni di Arthur sono positive finora, per la trattativa con la Juventus sarà decisiva la volontà del giocare di restare a Firenze. Molto difficile che possa tornare in bianconero, starà alla dirigenza viola esser brava a muoversi, se lui meriterà di rimanere".