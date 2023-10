Kayode in lacrime, Italiano prega: Una situazione già molto difficile

Il Cukaricki? Una banda di colossi coi piedi quadrati e anche pronti a qualche entrata dura. E purtroppo a farne le spese è stato l'esterno della Fiorentina, Michael Kayode.

L'entrataccia di Tosic

Nelle fasi iniziali del match di ieri, il giovane viola, fresco di rinnovo fino al 2028, è stato letteralmente abbattuto da Tosic, ed è uscito dal campo con una caviglia malconcia e con le lacrime in volto.

Una situazione già difficile

Il tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, ora sta pregando che non sia nulla di serio, per il valore del ragazzo e anche perché nel reparto difensivo c'è grande penuria in questo momento con ben quattro giocatori alle prese con infortuni più o meno gravi e processi di riabilitazione più o meno lunghi.