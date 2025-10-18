Le Nazionali danno, le Nazionali tolgono: la pausa regala una grande occasione alla Fiorentina e un Milan maciullato. E Leao cambia ruolo

Per un Kean che pare sulla via del (miracolo) recupero, c'è un Allegri che invece per la sfida contro la Fiorentina dovrà fare a meno di tanti, tanti calciatori, incappati in problemi con le proprie Nazionali: a partire da Pulisic, accompagnato da Estupinan e poi in particolar modo i francesi, con Rabiot e Nkunku a metà tra l'assenza e l'aspirazione massima della panchina. Mentre per Saelemaekers il percorso (e la speranza) è simile a quello del centravanti viola.

La pausa insomma regala una grande chance alla Fiorentina che troverà un Milan maciullato da questa tranche di match internazionali, molto diverso da quello pre sosta e con un Leao che, scrive La Gazzetta dello Sport, dovrebbe perfino cambiare ruolo e agire da prima punta.