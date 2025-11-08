La settimana stress di Gudmundsson e un altro mese d'attesa: il ritorno dove era esploso e poi altro volo per Reykjavík

Non è stata una settimana banale per Albert Gudmundsson, costretto a lasciare la Fiorentina e la vita calcistica per recarsi a Reykjavík dove era in programma mercoledì scorso l'udienza del suo processo giudiziario. Ci sarà da attendere però un altro mese almeno per arrivare alla sentenza e dunque altre scorie da portarsi potenzialmente dietro.

Nel frattempo Gud è rientrato al Viola Park dove ha conosciuto Vanoli che poi già domani potrebbe utilizzarlo a Genova, sperando che l'islandese torni a sentire aria familiare. E quindi subito dopo nuovo volo per Reykjavík dove la sua Nazionale è attesa dalle ultime due partite del girone di qualificazione ai Mondiali.