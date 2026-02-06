Cappellini: "Paratici mai banale. Nessuna risposta fuori posto e una grande verità, prima persone e poi professionisti"

Il giornalista Stefano Cappellini ha scritto sulle colonne odierne dell'edizione fiorentina de La Repubblica a proposito della conferenza di Fabio Paratici, come nuovo ds della Fiorentina.

Le parole su Paratici

“Paratici si è giustamente svincolato sulle domande di mercato futuro. Ma un principio l’ha voluto esprimere: “Le persone vengono prima dei professionisti. Per farsi un’idea su un giocatore andarci a cena può essere più utile che vederlo tre volte in campo”".

Non una risposta fuori posto

"Una grande verità che sta alla base di tutti i gruppi di lavoro che funzionano, e il calcio non fa accezione. Paratici si è mosso bene. Non una risposta fuori posto, diplomatico quando serviva ma non ipocrita, misurato eppure non banale”.