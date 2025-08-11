"Dzeko, Kean e Gudmundsson non dovrebbero giocare insieme. Se Thiaw l'hanno pagato 40 milioni, Comuzzo quanto vale?"

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Dzeko lo vedo più come un'alternativa a Kean, credo sarebbe perfetto in quel ruolo. In queste amichevoli abbiamo visto il bosniaco, l'italiano e Gudmundsson insieme, ma secondo me difficilmente Pioli proporrà questo terzetto in campionato. Un altro attaccante a mio avviso manca a prescindere, ma l'anno scorso eravamo messi decisamente peggio in quel reparto. Se giocano tutti e tre insieme si perde qualcosa, se invece girano credo che la Fiorentina abbia un attacco davvero importante”.

Poi su Comuzzo ha aggiunto: “A me dispiacerebbe se dovesse andare via, per i motivi che sappiamo. Chiaro, se arriva un'offerta importante si può valutare. Ma mi chiedo: se il Milan ha venduto Thiaw a 40 milioni, Comuzzo quanto vale? Secondo me è più forte dell'ex rossonero, quindi mi chiedo per quale cifra si potrebbe davvero pensare di cederlo”.