L'Hajduk liquida Brekalo: "Gli auguriamo tanto successo nel prosieguo della sua carriera". Ora dovrà piazzarlo la Fiorentina

Da tempo ormai era chiaro il fatto che Josip Brekalo avrebbe lasciato l'Hajduk Spalato al termine del suo periodo in prestito per fare ritorno alla Fiorentina.

Congedo ufficiale

Per lui è arrivato anche il congedo ufficiale del club croato che ha scritto: “Brekalo ha fatto il suo debutto con i Bianchi il 3 febbraio, in trasferta a Osijek, e da allora ha giocato un totale di 16 partite con l'Hajduk. Ha segnato due gol e fornito otto assist per i suoi compagni di squadra. Il primo gol dell'Hajduk lo ha segnato nella vittoria per 4-0 contro lo Slaven Belup, mentre la sua ultima prestazione è stata nella vittoria per 5-2 contro la Lokomotive a Kranjčevićeva, quando ha realizzato una rete meravigliosa quella del 4-0, a Zagabria”.

“Auguriamo tanto successo nel prosieguo della carriera”

E poi: "Kleinheisler (altro giocatore per cui è scaduto il prestito ndr) ha esordito il 28 gennaio al Poljud in una partita contro il Rijeka e da allora ha disputato 14 partite ufficiali con l'Hajduk. Ha segnato un gol nella partita di Coppa nella vittoria per 5-0 contro il Varaždin e ha aggiunto un assist alla sua prestazione. Ringraziamo entrambi per la loro professionalità e il loro contributo e auguriamo loro tanta felicità nella vita e successo nel prosieguo della loro carriera".

In sostanza, la strada di un ritorno di Brekalo allo stesso club croato in questa stagione sembra essersi definitivamente chiuso e la Fiorentina dovrà ora impegnarsi per piazzarlo altrove.