L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato dopo la partita persa contro il Napoli.

“Anche se siamo partiti in maniera difficoltosa - ha detto Vanoli - siamo stati bravi e sfortunati. Abbiamo preso un palo e sbagliato un gol di testa nel primo tempo e siamo ripartiti meglio nel secondo tempo. Kean? Quando è entrato ha dimostrato di stare bene, ha avuto due palle gol buone. Forse nell'ultima azione poteva fare meglio lo stop. Ma ora deve essere continuo perchè abbiamo bisogno di lui. C'è intanto però una crescita di Piccoli".

Poi ha aggiunto: “Non abbiamo tanta fortuna neanche sulle piccole cose. Per esempio, sapevamo che Gutierrez fosse mancino, eppure… Sul primo gol non eravamo messi malissimo, dobbiamo tenere lontano gli avversari perché corriamo più pericoli quando ci abbassiamo”.

Sorprendenti le parole su Pongracic: “Ha fatto una buona partita contro Hojlund perché non gli lasciato molto il contatto con il corpo. Fagioli? Non è che finisce il calcio perché ti giocano a uomo. Anche lui deve essere più paziente e a trovare alternative come ha fatto nel secondo tempo. Abbiamo attaccato poche volte la profondità. Mi dà fastidio che troppe volte si reagisca dopo il gol, fatemi vedere prima le vostre capacità”.