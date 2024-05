Il giornalista di fede partenopea Luca Cerchione è intervenuto a Sportitalia per commentare la qualificazione finale di Conference League della Fiorentina ad opera del tecnico Vincenzo Italiano.

“La società viola non gli avrà nemmeno chiesto simili traguardi”

Cerchione si esprime così su Italiano: “Cosa deve dimostrare ancora il tecnico della Fiorentina? Con una squadra che non ha fenomeni e raggiunge tre finali di fila, due di Conference. Ripeto che un allenatore è vincente se raggiunge gli obiettivi stagionali. La dirigenza, d’altronde, non gli avrà nemmeno chiesto simili traguardi. Adesso, Italiano deve andare in una squadra più competitiva della Fiorentina e qualificarsi per la Champions".

“Italiano lo aspettiamo a Napoli”

E poi aggiunge: "Lo aspettiamo a Napoli (ride n.d.r). D’altronde, il tecnico viola riesce ad impiegare quasi tutti gli effettivi della rosa. Una qualità che De Laurentiis apprezza".