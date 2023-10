Jovic non incide al Milan e i rossoneri guardano già al mercato invernale per un nuovo colpo in attacco

Come scrive Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il Milan sarebbe già alla ricerca di un possibile colpo per l'attacco nel mercato invernale. “Giroud da solo non può bastare, Okafor è più attaccante esterno, Jovic finora non è riuscito a incidere - si legge - E quindi ecco che la riflessione è d’obbligo anche perché il Milan vuole lottare fino alla fine per lo scudetto e andare più avanti possibile in Champions League. Per questo il club rossonero sta facendo valutazioni anche per gennaio".

I nomi sono quelli di Taremi, legato al Porto fino al 2024 e di Guirassy, punta dello Stoccarda, arrivato dal Rennes nel corso dell’ultima sessione per 9 milioni di euro.