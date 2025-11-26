In allarme per Dodô: oggi è il giorno della verità. Il timore di un lungo stop

La Fiorentina è in allarme per le condizioni fisiche di Dodô. Solo oggi si conoscerà la vera entità dell’infortunio subito durante la partita contro la Juventus.

Rischio stop lungo

Nel corso del primo tempo del match, il brasiliano ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra e ora rischia uno stop abbastanza lungo se gli accertamenti stabiliranno che si tratta di una lesione muscolare di un certo rilievo.

Tre giorni di terapie

Il problema alla coscia destra si è verificato nel primo tempo contro i bianconeri e, nonostante l'intervento del massaggiatore viola a bordo campo, dopo l'intervallo il giocatore non ce l'ha fatta a rientrare. E' stato sottoposto a tre giorni di terapie e oggi sapremo se i timori si trasformeranno in una brutta notizia o meno.