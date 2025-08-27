In casa Torino regna il pessimismo dopo la batosta a San Siro. E Baroni si porta dietro un dubbio in difesa verso la Fiorentina

Il Torino non ha iniziato col piede giusto questa Serie A. Tra quattro giorni ci sarà la sfida contro la Fiorentina e la prima è stata una sonorissima sconfitta, 5-0 a San Siro contro l'Inter di Chivu. E verso la Viola, mister Baroni deve risolvere un dilemma non di poco conto.

Torino, enorme dilemma in difesa verso la Fiorentina

In casa granata crescono le perplessità sulla situazione riguardante Guillermo Maripan. In Coppa Italia il tecnico aveva promesso: “Contro l'Inter sarà della partita”. Eppure non è arrivato minutaggio. Baroni ha dovuto chiarire: “Non è che non lo vedo, presto andrà in campo. Non ci sono problemi”. Questo dilemma è destinato a ripresentarsi anche contro la Fiorentina, considerando anche che Coco e Masina non si sono rivelati irresistibili. A riportarlo è Toronews.net.