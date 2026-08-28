Spalletti si coccola Nico Gonzalez: "L'argentino ha un livello da Juventus, in questa rosa ci sta bene"

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida intera contro il Parma, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti, dopo tanto tempo che non lo citava, ha sottolineato l'importanza che ha l'ex viola Nico Gonzalez all'interno della rosa bianconera.

“Noi siamo contenti se rimane con noi. Non siamo disposti a regalarlo, perché il calciatore riteniamo che abbia un valore ben preciso e importante. È bellino, sta dentro il gruppo ed è molto gioioso, si relaziona bene con il resto della squadra. Sa giocare in più ruoli, si adatta a più situazioni".

“Un giocatore per essere qui deve essere da Juventus, non di alto livello”

Ha sottolineato come l'argentino sia di un livello molto alto: "Poi quando le partite cominceranno ad avvicinarsi, con le difficoltà che succedono in tutti i momenti, per noi è fondamentale alzare il livello e io penso che la società, con gli inserimenti che ha fatto, lo abbia alzato. Non si tratta di avere qualità: si tratta di avere un livello da Juventus, che è una cosa diversa. Quello che conta è il livello da Juventus, non è dire se uno ha qualità o non l’ha. S’è visto che poi qui dentro sono venuti calciatori con qualità, ma non hanno evidenziato un livello da Juventus”.