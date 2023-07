Terzo test estivo per la Fiorentina con il Catanzaro, come noto ancora a porte chiuse per l'inagibilità del Viola Park. Un'occasione mancata per celebrare il gemellaggio tra i tifosi viola e quelli calabresi. All'esterno del nuovo centro sportivo gigliato però è apparso uno striscione nel corso del pomeriggio, ad opera di alcuni esponenti del tifo, dal messaggio inequivocabile: “Il Viola Park ci s'ha ma i fenomeni non ci fanno entrà”. Parole che fanno seguito a quelle pronunciate tramite i comunicati ufficiali dei giorni scorsi.