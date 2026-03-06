C'è chi ci crede ancora in zona salvezza. Sammarco: "Il Verona non ha tirato i remi in barca. Non importa la quota"

La situazione in lotta salvezza è molto complicata e articolata. La Fiorentina è riuscita ad agganciare Lecce e Cremonese, staccando Verona e Pisa che sono entrambe a -9 a condividere l'ultimo posto.

Il Verona vuole crederci ancora

Difficilissimo ipotizzare una rimonta salvezza, eppure i gialloblù non vogliono mollare. Lo conferma il tecnico Paolo Sammarco in conferenza stampa: “I ragazzi ci credono ancora, anche perché l'aritmetica non condanna ancora. Nessuno ha tirato i remi in barca, io vedo quanto lavorano questi ragazzi quotidianamente per cercare di competere”.

“Nessuno ha tirato i remi in barca”

Fiammella accesa? “Non lo so. Se c'è, la dobbiamo riaccendere con le prestazioni e con i risultati. Al momento non conta quale sia la quota salvezza, pensiamo solo a noi e alla vittoria. Ogni partita è a sé, non possiamo fare tabelle”.