Borghi: "Vanoli sistemi la squadra a modo suo. Contro il Torino la Fiorentina si è sciolta da sola dopo il vantaggio"

Il giornalista di Sky Sport, Stefano Borghi è intervenuto sul suo canale YouTube per parlare dell'esonero di Fabio Grosso e della situazione della Fiorentina.

“La Fiorentina si è sciolta durante la partita”

Queste le parole del noto giornalista: “Lo scontro tra Fiorentina e Torino è stato il più duro, ha fatto saltare la prima panchina della Serie A: è già finita l'avventura di Fabio Grosso alla Viola. Il Torino nel primo tempo aveva avuto più iniziativa, poi la Fiorentina è andata in vantaggio ed avrebbe potuto anche raddoppiare, ma poi si è sciolta nel finale quando la partita è stata cambiata da un gran tiro di Mandragora”.

“Vanoli sistemi la squadra a modo suo”

Borghi ha poi chiosato: "Per tanti la colpa è stata di Grosso, che non ha mostrato idee chiare. Ritorna Vanoli, che in questi ha rivendicato legittimamente, i meriti personali nella scorsa stagione e il fatto che fosse giusto dargli continuità. Ora deve risistemare a modo suo questa squadra".