UFFICIALE: Saponara conclude la sua deludente esperienza a Verona. Per l'ex viola nuova avventura in Turchia

Il Verona cede anche un ex viola

Per il calciatore ex Fiorentina Riccardo Saponara, l'esperienza a Verona è stata davvero negativa. Baroni non ha mai contato a pieno sull'esterno italiano, che ha quindi scelto una nuova avventura. Ennesima cessione per l'Hellas, che perde un altro pezzo di una rosa ormai cortissima.

Nuova avventura in Turchia

Riccardo Saponara è un nuovo giocatore dell'Ankaragücü, come comunica il club gialloblù: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a MKE Ankaragücü - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara”.