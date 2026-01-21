Dopo aver battuto la Juventus, il Cagliari si prepara a sfidare la Fiorentina... con un terzino in più: sorride Pisacane

Sabato al Franchi ci sarà Fiorentina-Cagliari: entrambe le squadre vengono da una vittoria molto pesante, rispettivamente contro Bologna e Juventus. I sardi preparano la trasferta di Firenze e, come riporta il comunicato ufficiale del club, mister Fabio Pisacane può fare affidamento su un giocatore in più, Gabriele Zappa, tenuto ai box nello scorso weekend da un affaticamento muscolare.

Il Cagliari si prepara a sfidare la Fiorentina

Al CRAI Sport Center nuova seduta di allenamento dedicata alla preparazione della gara contro la Fiorentina, in programma allo stadio “Artemio Franchi” sabato 24 gennaio. I rossoblù sono scesi in campo per svolgere inizialmente delle esercitazioni tecniche; a seguire lavori specifici sul possesso palla e sviluppi di gioco.

Pisacane recupera un suo terzino

A chiudere l’allenamento odierno, una partita giocata in spazi ridotti. Si è allenato regolarmente con il gruppo Gabriele Zappa. Per domani, giovedì 22, lo staff ha programmato una seduta fissata al mattino.