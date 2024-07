E la copertura viene giù: Una settimana intensa per il restyling del Franchi. E intanto in Ferrovia...

Quella che è iniziata ieri è una settimana intensa per il restyling dello stadio Artemio Franchi.

La copertura viene giù

Fino a venerdì 2 agosto è scattato il senso unico in viale Manfredo Fanti da via Giovanni Dupré a via Pietro Carnesecchi in direzione viale dei Mille. Un divieto questo propedeutico a un altro importante intervento: lo smantellamento della parte di tribuna coperta lato Fiesole che negli anni era stata aggiunta a quella originaria del Nervi.

La rimozione della tribuna, si legge stamani su La Repubblica, si aggiungerà alla demolizione del parterre di Fiesole e di tutte le opere accessorie fatte per Italia 90 e la rimozione dei sedili della tribuna laterale.

Intanto in Ferrovia…

Intanto in Curva Ferrovia si è provveduto al rinforzo del cemento armato nei punti più critici. Il tutto in attesa dell'agibilità che è necessaria per ospitare le partite della Fiorentina nella prossima stagione.