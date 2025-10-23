La sindaca di Firenze Sara Funaro ha espresso il proprio rammarico per i ritardi nei lavori di ristrutturazione della Curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi, parlando in occasione dell'evento Fondamenta, tenutosi oggi a Palazzo Vecchio.

‘Sono la prima dispiaciuta, il nuovo cronoprogramma…’

“L’ho detto in maniera molto chiara e lo ribadisco, la prima a essere dispiaciuta sono io perché l’auspicio di avere la curva Fiesole utilizzabile per il centenario era un auspicio mio personale per la città, per la Fiorentina e per tutti i tifosi: con i ritardi, e con tutta una serie di contingenze che ci sono state, questo non è stato possibile. Andando a guardare come stavano andando i lavori, e soprattutto via via che dopo la variante stavano ricostruendo il cronoprogramma, un po’ il sospetto c’era. Ad oggi il cronoprogramma prevede che il termine complessivo dei lavori rimane confermato quello fissato in precedenza, per cui al 2029”.

‘Sono abituata a prendermi le responsabilità’

"Il nuovo cronoprogramma post-variante sarà ufficiale con la determina dalla settimana prossima e lo andremo a pubblicare insieme a tutti quelli che sono i dettagli. Con la Fiorentina ci siamo sentiti prima di comunicare il cronoprogramma, ci siamo visti e continueremo ovviamente a confrontarci. La situazione sarebbe stata diversa se la Fiorentina avesse lasciato il Franchi per un periodo più lungo? Non sono abituata a fare le azioni amministrative con i se e con i ma, si prendono le decisioni, si prendono insieme e si portano avanti. Sono abituata a prendermi le responsabilità, come è giusto che sia quando si svolge un’attività amministrativa, e a comunicare quelli che sono gli elementi di criticità”.